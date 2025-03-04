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Закон, порядок, государство

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Расчеты БпЛА группировки войск «Восток» барражирующими боеприпасами «Ланцет» поразили бронетехнику ВСУ на Южно-Донецком направлении

Расчеты БпЛА группировки войск «Восток» барражирующими боеприпасами «Ланцет» поразили бронетехнику ВСУ на Южно-Донецком направлении

Только на этой неделе операторы ударных дронов уничтожили почти два десятка пунктов управления БпЛА и более тридцати антенн связи противника в районах населённых пунктов Новосёлка, Константинополь, Новоочеретоватое и Разлив.

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