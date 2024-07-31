«Десятки взрывов в Киеве, много разрушений»: ВКС России нанесли массированный удар по Украине

ВСУ продолжают активно бить по приграничным регионам России. Накануне украинские формирования атаковали ракетами несколько районов в Курской области, а также осуществили налёт дронами на аэродром Моздок в Северной Осетии.
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