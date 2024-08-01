Маладыя парламентарыі паразмаўлялі з выхаванцамі дзіцячага лагера.

Дыялогавая пляцоўка на тэму ´Моладзь - знак якасці краіны´ у межах рэспубліканскага праекта, які рэалізуецца маладзёжным парламентам пры Нацыянальным сходзе Рэспублікі Беларусь ва ўсіх установах адукацыі, у тым ліку дзіцячых аздараўленчых лагерах краіны, прайшла сёння ў лагеры ´Бабраня-2010´.
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