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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Маладыя парламентарыі паразмаўлялі з выхаванцамі дзіцячага лагера.

Маладыя парламентарыі паразмаўлялі з выхаванцамі дзіцячага лагера.

Дыялогавая пляцоўка на тэму ´Моладзь - знак якасці краіны´ у межах рэспубліканскага праекта, які рэалізуецца маладзёжным парламентам пры Нацыянальным сходзе Рэспублікі Беларусь ва ўсіх установах адукацыі, у тым ліку дзіцячых аздараўленчых лагерах краіны, прайшла сёння ў лагеры ´Бабраня-2010´.

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