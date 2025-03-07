Анастасия Курбанова: «Мои мысли – о людях, им нужна поддержка»

Врач-терапевт, заведующая хирургическим отделением госпиталя для ветеранов войн рассказала о своей работе Моя первая командировка в рамках проведения специальной военной операции состоялась в мае 2023 года.
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