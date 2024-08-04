SpaceX отложила запуск миссии на МКС из-за непогоды во Флориде

Компания SpaceX была вынуждена отменить запуск миссии по доставке грузов на Международную космическую станцию, который был запланирован на субботу утром с базы космических войск на мысе Канаверал во Флориде.
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