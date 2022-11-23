Сирил Ган и Кертис Блейдс отреагировали на возвращение Джона Джонса

Тяжеловесы UFC Сирил Ган и Кертис Блейдс прокомментировали анонс поединка с участием Джона Джонса. Экс-чемпион полутяжелого дивизиона вернется в октагон 6 марта на UFC 285 в поединке против чемпиона Фрэнсиса Нганну.
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