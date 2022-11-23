Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

88 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Человек
    Какая лощадь! В  рваных обносках!Соболенко снялась...
  • GriG Ms
    Малоль восклицателей , но тыкнул --- думал от великого фантатаЛьюис Хэмилтон: «...
  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...

Сирил Ган и Кертис Блейдс отреагировали на возвращение Джона Джонса

Тяжеловесы UFC Сирил Ган и Кертис Блейдс прокомментировали анонс поединка с участием Джона Джонса. Экс-чемпион полутяжелого дивизиона вернется в октагон 6 марта на UFC 285 в поединке против чемпиона Фрэнсиса Нганну.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх