Москва ответила главе МИД Польши Сикорскому на угрозы в адрес России

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил с призывом к проведению агрессивных учений НАТО вблизи границы с Калининградской областью и заявил о якобы быстрой победе Польши в случае войны с Россией.
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