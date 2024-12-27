Минтранс решил постепенно отменить скидки на оплату в системе «Платон»

Проект постановления о поэтапной отмене понижающего коэффициента к тарифу оплаты в госсистеме «Платон» за проезд по федеральным дорогам для грузовиков свыше 12 тонн разработал Минтранс РФ, 27 декабря сообщила пресс-служба министерства.