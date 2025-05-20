Косачёв: Трамп концентрируется на том, что объединяет РФ и США

Сенатор Константин Косачёв заявил, что отношения Российской Федерации и Соединённых Штатов, вероятно, будут стабилизироваться, он выразил мнение, что американский лидер Дональд Трамп концентрируется на том, что объединяет РФ и США.
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