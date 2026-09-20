Число погибших из-за ДТП с лесовозом под Архангельском увеличилось до 14

Количество погибших в результате ДТП с микроавтобусом и лесовозом в Архангельской области 11 сентября увеличилось до 14, сообщил глава минздрава региона Дмитрий Богданов.
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