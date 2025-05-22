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Безысходность косплея

Безысходность косплея

Картинко чтобы дебилов разбомбилоПериодически я возвращаюсь к теме косплея в политике, потому что, во-первых, смотреть на это убожество нет никаких сил, а во-вторых, только зачистив политическое поле от косплееров можно ожидать прихода на него каких-то более здоровых и созидательных сил.

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Комментарии
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Александр
Зря ты,Алексндр,на Клима Жукова наезжаешь не по делу.Он прекрасный специалист в своей области-истории,и мужик чрезвычайно умный.
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5 час.
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