Канкун стал лидером в борьбе за проведение итогового турнира WTA

Журналист Джон Вертхейм сообщил, что итоговый турнир WTA может пройти в Канкуне. По словам его источников, в последние недели заявка этого мексиканского города набрала ход и он уже рассматривается не как запасной вариант, а как предпочтительный.
Журналист Джон Вертхейм сообщил, что итоговый турнир WTA может пройти в Канкуне. По словам его источников, в последние недели заявка этого мексиканского города набрала ход и он уже рассматривается не как запасной вариант, а как предпочтительный.
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