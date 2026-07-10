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72 теннисистки из топ-75 сыграют на тысячнике в Торонто. В заявку также попала Радукану, пропустившая «Уимблдон» из-за стрессового перелома

Стала известна заявка турнира WTA 1000 в Торонто, который стартует 2 августа. На него автоматически заявлены все теннисистки топ-75, включая травмированную Эмму Радукану .

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