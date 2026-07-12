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Обновление Петербурга в рамках 10 нацпроектов. Как работа Смольного влияет на жизни петербуржцев

Обновление Петербурга в рамках 10 нацпроектов. Как работа Смольного влияет на жизни петербуржцев

Северная столица на протяжении нескольких лет претерпевает значительные изменения. Благодаря реализации национальных проектов, которые утверждает президент России Владимир Путин, в Петербурге появляются новые школы и детские сады, больницы и поликлиники, вводятся цифровые образовательные технологии и обновляются дороги.

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