Обновление Петербурга в рамках 10 нацпроектов. Как работа Смольного влияет на жизни петербуржцев

Северная столица на протяжении нескольких лет претерпевает значительные изменения. Благодаря реализации национальных проектов, которые утверждает президент России Владимир Путин, в Петербурге появляются новые школы и детские сады, больницы и поликлиники, вводятся цифровые образовательные технологии и обновляются дороги.