В клиники, где делают аборты, хотят вернуть внеплановые проверки

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая предложила проводить внеплановые проверки клиник, делающих аборты. Об этом она заявила на заседании экспертного совета Госдумы по вопросам совершенствования законодательства в социальной сфере.
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