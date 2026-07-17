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Пытавшийся вывезти на Украину запчасти к самолётам Су и МиГ осуждён на 13 лет

Пытавшийся вывезти на Украину запчасти к самолётам Су и МиГ осуждён на 13 лет

Мосгорсуд приговорил к 13 годам лишения свободы 59-летнего россиянина, пытавшегося отправить на Украину запчасти к боевым вертолётам Ми и самолётам Су и МиГ, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

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