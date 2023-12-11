Кулеба заявил, что Украина готова «попрыгать и сплясать» для выполнения условий членства в ЕС

Глава МИД страны выразил уверенность, что Киев вступит в ЕвросоюзУкраина готова «попрыгать и сплясать», если ей предъявят дополнительные требования по членству в Евросоюзе, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.