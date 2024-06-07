Проекты КРТ являются драйвером развития Москвы — Собянин

В столице реализуются те проекты КРТ, которые идут на благо экономики и жителей Сергей Собянин сообщил о том, что привлечь в экономику Москвы дополнительные инвестиции и создать десятки тысяч новых рабочих мест позволяют проекты комплексного развития территорий.