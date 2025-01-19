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Кедми заявил, что Зеленский и Запад не примут участия в переговорах по Украине

Политолог Яков Кедми в интервью для болгарского портала «Поглед Инфо» заявил, что западные страны и глава киевского режима Владимир Зеленский не примут участия в будущих мирных переговорах о ситуации на Украине.

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