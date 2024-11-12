Врач-диетолог рассказала о симптомах появления гастрита

Гастрит — самое частое заболевание современных людей: взрослых и детей, особенно школьного возраста. О том, как выявить первые признаки и не заболеть, 12 ноября «Известиям» рассказала диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова.
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