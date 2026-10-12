Утром холодно, днем жарко: как использовать многослойность в одежде осенью

Осенью погода может измениться за несколько часов: утром приходится утепляться, днем становится тепло, а вечером снова возвращается холод и ветер.
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