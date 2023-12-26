Китай продолжит прилагать усилия на благо мира и стабильности на Среднем Востоке -- МИД

Пекин, 25 декабря /Синьхуа/ -- Китай продолжит сотрудничать со всеми сторонами, чтобы усилить координацию и стимулировать принятие более ответственных и значимых мер в Совете Безопасности /СБ/ ООН для скорейшего прекращения боевых действий в секторе Газа, реализации решения о создании двух государств и обеспечения мира и стабильности на Среднем Востоке.