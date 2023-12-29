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Послевоенное использование реактивных истребителей Третьего рейха

Послевоенное использование реактивных истребителей Третьего рейха

Работы по созданию боевых самолётов с реактивными двигателями в Германии начались в 1930-е годы, и благодаря наличию развитой научной и технологической базы немецкие конструкторы в военное время сумели спроектировать, а производственники довести до серийного производства несколько типов реактивных истребителе.

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