Послевоенное использование реактивных истребителей Третьего рейха

Работы по созданию боевых самолётов с реактивными двигателями в Германии начались в 1930-е годы, и благодаря наличию развитой научной и технологической базы немецкие конструкторы в военное время сумели спроектировать, а производственники довести до серийного производства несколько типов реактивных истребителе.