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Наш потерянный мир

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Хуситы и иракские группировки готовят атаки на Саудовскую Аравию

Хуситы и иракские группировки готовят атаки на Саудовскую Аравию

Телеканал Al Arabiya со ссылкой на официальный саудовский источник сообщил, что йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» и иракские вооружённые группировки при координации Корпуса стражей исламской революции (КСИР) готовят атаки на Саудовскую Аравию.

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