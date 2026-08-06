Хуситы и иракские группировки готовят атаки на Саудовскую Аравию

Телеканал Al Arabiya со ссылкой на официальный саудовский источник сообщил, что йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» и иракские вооружённые группировки при координации Корпуса стражей исламской революции (КСИР) готовят атаки на Саудовскую Аравию.