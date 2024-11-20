Жительница Хакасии, желая разбогатеть, поверила аферистам и лишилась жилья

74-летняя жительница Хакасии, стремясь улучшить свое материальное положение, попала в ловушку мошенников, что привело к долговым обязательствам и утрате квартиры, сообщили в пресс-службе регионального МВД.
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