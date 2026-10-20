Гибкие датчики можно печатать на плоском материале, а затем придавать ему объёмную форму. Такая конструкция рассчитана на измерение прикосновений, давления и усилия на пальцах и ладонях роботов Tesla подала в США патентную заявку на технологию гибкой тактильной поверхности, которую можно формовать под пальцы и ладони роботов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым