Байден заявит Конгрессу о срочной потребности в отправке оружия Киеву

Global Look Press/CNP/Annabelle Gordon Президент США Джо Байден и его помощники на встрече с лидерами Конгресса 17 января заявят об острой необходимости в отправке вооружений на Украину, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.