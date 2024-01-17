Байден заявит Конгрессу о срочной потребности в отправке оружия Киеву

Global Look Press/CNP/Annabelle Gordon Президент США Джо Байден и его помощники на встрече с лидерами Конгресса 17 января заявят об острой необходимости в отправке вооружений на Украину, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
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