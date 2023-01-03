“Состояние здоровья на 70% неудовлетворительное”: боевики 96-й бригады ВСУ под Бахмутом пожаловались Зеленскому на невыносимые условия

Под Бахмутом (Артемовск) продолжаются тяжелые бои. Военнослужащие Вооруженных сил Украины 60-й бригады, 96-го батальона, 3-й роты, дислоцированные в этом районе, записали обращение к своему президенту Владимиру Зеленскому.
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