Стало известно о рождественских планах Брэда Питта

Актер во всем винит свою экс-супругу. Питт встретит Рождество без детей LEGION-MEDIAВ преддверии Рождества, которое в католической и протестантской части мира будут праздновать уже через три недели, Брэд Питт пребывает в довольно подавленном настроении.
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