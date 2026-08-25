В Барнауле ребенку оторвало палец взрывом петарды. Об этом сообщает Telegram-канал «В курсе 22».Инцидент произошел 25 августа — мальчик, у которого был день рождения, купил петарду в магазине с разрешения матери.
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