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Газета.ру

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В Барнауле ребенку оторвало палец взрывом петарды

В Барнауле ребенку оторвало палец взрывом петарды

В Барнауле ребенку оторвало палец взрывом петарды. Об этом сообщает Telegram-канал «В курсе 22».Инцидент произошел 25 августа — мальчик, у которого был день рождения, купил петарду в магазине с разрешения матери.

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