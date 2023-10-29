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Пошел зимой в лес и повстречал волков: спасла машина и фонарь

Пошел зимой в лес и повстречал волков: спасла машина и фонарь

Смелый любитель дикой природы затарил полную машину припасов и отправился в лес на целую неделю. Глубокой ночью к автомобилю пришли волки, с утра пришлось доставать ракетницу.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Взял бы та покормил волков, они же голодные.И собаку сразу надо было запереть.
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2 д.
Элеонора Коган
Нечего было жадничать, если полная машина припасов.
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2 д.
АМ
Александр Морозов
Чушь! Что делать в зимнем лесу целую неделю? Почему не работает первоисточник? Похоже, автор решил просто подзаработать на придуманной с потолка истории.
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2 д.

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