Пошел зимой в лес и повстречал волков: спасла машина и фонарь

Взял бы та покормил волков, они же голодные.И собаку сразу надо было запереть.

АМ

Александр Морозов

Чушь! Что делать в зимнем лесу целую неделю? Почему не работает первоисточник? Похоже, автор решил просто подзаработать на придуманной с потолка истории.