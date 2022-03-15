У Роналду 0 ударов в игре с «Атлетико». Такое произошло лишь в 3-й раз в матче ЛЧ, где он сыграл 90 минут

Криштиану Роналду неудачно провел матч с «Атлетико» в Лиге чемпионов. В сегодняшнем ответном матче 1/8 финала против «Атлетико» (0:1) нападающий «Манчестер Юнайтед» не нанес ни одного удара по воротам соперника.