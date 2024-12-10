👍 В Крыму приобретены 15 единиц спецтехники и транспорта для предприятия «Вода Крыма» Как сообщил Глава республики Сергей Аксёнов, ещё три единицы поступят в ближайшее время.
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👍 В Крыму приобретены 15 единиц спецтехники и транспорта для предприятия «Вода Крыма» Как сообщил Глава республики Сергей Аксёнов, ещё три единицы поступят в ближайшее время.