"Вышка для немчина" Отловили наймита и передали Бате

"Из России с любовью." Суд в М и н с к е приговорил евронаймита к высшей мере. Уже не так весело? Эх, доброе у нас правосудие, чересчур гуманное! Всё ведь было хорошо, за особо тяжкие преступления злодеев шлепали без проблем.
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