Правительство РФ расширило льготы на электричество на фоне массовых жалоб граждан

В начале этого года в России стала действовать новая схема оплаты электричества. Она должна была помочь бороться с нелегальным майнингом и недобросовестным бизнесом, которые тратят много электроэнергии, но платят по льготным тарифам для обычных граждан.
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