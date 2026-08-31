Steak Lovers
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Steak Lovers

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Мука и вода, а тесто будет как шелк. Тончайшие вертуты: хрустят и слоятся

Мука и вода, а тесто будет как шелк. Тончайшие вертуты: хрустят и слоятся

Вытяжное тесто для вертут готовится из самых обычных продуктов — воды, муки, растительного масла и капли уксуса.

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