5000 км с новым китайским пикапом – первые впечатления

Great Wall Poer Kingkong, 2.0D (150 л. с.), М6 Производство КНР Год выпуска 2023 Пробег на момент отчета 5000 км Самое яркое зимнее впечатление от нового пикапа Great Wall – то, что при открытой двери порог не торчит наружу: входить и выходить из машины можно с комфортом, не спрыгивая и не пачкая брюки.