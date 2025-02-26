Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 077 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Бедный
    На какой еще Украине они собрались что-то гарантировать? Оптимисты пиздец ))) Они считают, что после окончания СВО ос...В Европе приготов...
  • саша пупкин
    То же хочется ресурсов на дурняк))Франция выразила ...
  • саша пупкин
    Ню-ню)))В Европе приготов...

Разработчик рассказал о системе акустической разведки, которая сбила с толку ВСУ

Разработчик рассказал о системе акустической разведки, которая сбила с толку ВСУ

В зоне СВО начали применять уже пятую версию комплексов системы акустической разведки БУХ1а, или «Сова», которая буквально сбила с толку ВСУ — они не могут понять, что именно и как столь серьезно осложняет им работу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх