Разработчик рассказал о системе акустической разведки, которая сбила с толку ВСУ

В зоне СВО начали применять уже пятую версию комплексов системы акустической разведки БУХ1а, или «Сова», которая буквально сбила с толку ВСУ — они не могут понять, что именно и как столь серьезно осложняет им работу.
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