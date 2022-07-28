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    Анна! Удачи, удачи и еще раз удачи!!!Анна Нетребко выс...

Reuters: правительство Египта расторгло контракты на покупку пшеницы с Украины

Власти Египта расторгли контракты на покупку 240 тысяч тонн пшеницы с Украины. Фото: pixabay.com Агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что власти Египта расторгли контракты на покупку 240 тысяч тонн пшеницы с Украины.

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