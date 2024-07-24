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Николаев вспыхнул моментально. Пожар на площади 300 тыс кв метров после прилёта по аэродрому – авиация уничтожена. Раскрыты причины

Николаев вспыхнул моментально. Пожар на площади 300 тыс кв метров после прилёта по аэродрому – авиация уничтожена. Раскрыты причины

После удара по аэродрому Вознесенска русскими ракетами, поступила информация, что, примерно в том же районе разразился большой пожар на площади более 300 тыс квадратных метров.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Сила!!!!💪💪💪💪🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺👍
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