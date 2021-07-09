“Кожа слезала как бумага”: директор певицы МакSим рассказала жуткие подробности болезни

Происшествия Шоу-бизнес В окружении певицы не хотят делать прогнозы по ее лечению. Директор находящейся в тяжелом состоянии певицы МакSим Маргарита Соколова опубликовала пост в Instagram, в котором рассказала о том, как она перенесла COVID-19.