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“Кожа слезала как бумага”: директор певицы МакSим рассказала жуткие подробности болезни

“Кожа слезала как бумага”: директор певицы МакSим рассказала жуткие подробности болезни

Происшествия Шоу-бизнес В окружении певицы не хотят делать прогнозы по ее лечению. Директор находящейся в тяжелом состоянии певицы МакSим Маргарита Соколова опубликовала пост в Instagram, в котором рассказала о том, как она перенесла COVID-19.

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