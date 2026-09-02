Почему в Третьем рейхе боялись публиковать полноразмерные карты СССР

«Скажи, Хайнц, а фюрер видел эту карту?» — этот вопрос, который, по легенде, задала своему сыну-генералу пожилая немецкая матушка, изучая географический атлас перед самым нападением на СССР, стал символом катастрофической пропагандистской слепоты Третьего рейха.
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