Почему в Третьем рейхе боялись публиковать полноразмерные карты СССР

«Скажи, Хайнц, а фюрер видел эту карту?» — этот вопрос, который, по легенде, задала своему сыну-генералу пожилая немецкая матушка, изучая географический атлас перед самым нападением на СССР, стал символом катастрофической пропагандистской слепоты Третьего рейха.