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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тревор Ариза считает необоснованной критику в адрес Леброна: «После его прихода в «Лейкерс» здесь все пошло в гору»

Бывший игрок НБА Тревор Ариза поддержал наследие Леброна Джеймса в « Лейкерс », назвав критику в его адрес необоснованной.

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