Путин поблагодарил иностранных гостей за визит в Москву на День Победы

Президент РФ Владимир Путин на приеме от имени Президента РФ поблагодарил зарубежные делегации за приезд в Москву на празднование в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади.
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