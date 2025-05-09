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Путин поблагодарил иностранных гостей за визит в Москву на День Победы

Путин поблагодарил иностранных гостей за визит в Москву на День Победы

Президент РФ Владимир Путин на приеме от имени Президента РФ поблагодарил зарубежные делегации за приезд в Москву на празднование в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади.

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