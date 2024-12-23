Первый раунд за Россией. Что дальше? Зеленского выводят из игры: схему раскрыл Царёв. По словам политика, изначально Трамп должен был оказать давление и на Украину, и на Россию с тем, чтобы добиться мирных соглашений сейчас.
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