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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Нам нужно перейти к стратегии опережения противника в инициативе

Нам нужно перейти к стратегии опережения противника в инициативе

Вынесено  из комментариев.В сериале «Убойная сила» есть эпизод, где оперативники — лейтенант Вася Рогов (Андрей Федорцов), Дукалис (Сергей Селин) и Игорь Плахов (Константин Хабенский) — отправляются на встречу с бандитами, чтобы отбить у них обратившегося за помощью коммерсанта.

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