Нам нужно перейти к стратегии опережения противника в инициативе

Вынесено из комментариев.В сериале «Убойная сила» есть эпизод, где оперативники — лейтенант Вася Рогов (Андрей Федорцов), Дукалис (Сергей Селин) и Игорь Плахов (Константин Хабенский) — отправляются на встречу с бандитами, чтобы отбить у них обратившегося за помощью коммерсанта.