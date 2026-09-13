Нам нужно перейти к стратегии опережения противника в инициативе

Вынесено из комментариев.В сериале «Убойная сила» есть эпизод, где оперативники — лейтенант Вася Рогов (Андрей Федорцов), Дукалис (Сергей Селин) и Игорь Плахов (Константин Хабенский) — отправляются на встречу с бандитами, чтобы отбить у них обратившегося за помощью коммерсанта.
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