Екатеринбурженка получила суровый срок за зверское убийство маленького сына

Свердловский областной суд на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных приговорил жительницу Екатеринбурга Наталию Гусеву к 16 годам лишения свободы по делу об убийстве своего трехлетнего сына.
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