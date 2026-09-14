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Екатеринбурженка получила суровый срок за зверское убийство маленького сына

Свердловский областной суд на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных приговорил жительницу Екатеринбурга Наталию Гусеву к 16 годам лишения свободы по делу об убийстве своего трехлетнего сына.

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