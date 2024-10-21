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Спички - не игрушка

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Как бойцы Кима захватили корабль США. Выходили все с поднятыми руками

Как бойцы Кима захватили корабль США. Выходили все с поднятыми руками

В свете разгорающегося конфликта на Корейском полуострове, где южнокорейцев подзуживают американцы, стоило бы вспомнить, как в недалёком прошлом Северная Корея уже захватывала один военный американский корабль.

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