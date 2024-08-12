Чемпион UFC Махачев вновь жестко раскритиковал Олимпийские игры

Российский боец, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев на своей странице в Instagram заявил, что двойные стандарты "грязных" стран лишают спортсменов возможности выступить на Олимпийских играх.
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