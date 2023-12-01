Минздрав Забайкалья раскритиковал качество питания в больницах от «Мед-Фуда»

Ведомство недовольно работой поставщика питания по контрактам с забайкальскими больницами.Глава минздрава региона Оксана Немакина предъявила претензии к фирме «Мед-Фуд», которая занимается организацией питания в больницах Забайкалья.
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